40 тысяч гривен и прямой эфир: стали известны требования киевского террориста

Мужчина, угрожающий взорвать АТ "Универсал Банк", который находится в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева, заявил, что хочет пообщаться с прессой, выйти в прямой эфир и 40 тысяч гривен. Сейчас он находится в помещении банка. Об этом пишет "Страна".

Ранее стало известно, что террорист, захвативший банк, гражданин Узбекистана, Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения. Пресса ему нужна, чтобы сделать политическое заявление. По предварительной информации к БЦ пустили представителей телеканалов "112", "Наш" и ZiK. Однако будет ли удовлетворена просьба террориста – неизвестно.

Ольга Артюшенко, которая работает в здании БЦ "Леонардо", рассказала прессе, что злоумышленник расположился на первом этаже здания - в банке, со стороны улицы Владимирской. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали. "Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба", - заявила Ольга и добавила, что о сумме террорист сказал сотрудникам банка.

Позже информацию про 40 тысяч подтвердили и другие журналисты, которые работают возле БЦ "Леонардо".

В бизнес-центре "Леонардо" несколько выходов. И зайти в здание можно без препятствий, некоторые журналисты находятся там, единственное условие, выдвигаемое охраной БЦ – не снимать и не транслировать видео.

Эту информацию подтвердила еще одна сотрудница из БЦ, Ирина Милютина. "Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться. Полиция только возле выхода на Владимирской. Остальные выходы свободны", - сказала Милютина

Как сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, инцидент произошел в отделении АТ "Универсал Банк", который находится в бизнес-центре. Туда зашел молодой мужчина и сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Сотрудники банка вышли, а руководитель отделения остался внутри по собственному желанию. Полиция ввела в действие операцию "Гром".

Сухроб Каримов в отделении банка/Фото: Антон Геращенко

Замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что правоохранители будут вести переговоры со злоумышленником, чтобы сохранить всем жизнь, однако дал понять, что в случае ухудшения ситуации преступник может быть ликвидирован.

"Мы надеемся, что переговоры дадут свой результат, и человек сдастся полиции. Мы не знаем, есть ли у него реальное оружие или он только угрожает, но мы должны сделать это для безопасности граждан. Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы будем делать так, как в Полтавской области", - сказал замминистра.

Геращенко также сообщил, что переговоры между полицейским и преступником уже ведутся.