Злоумышленник, захвативший отделение банка в Киеве – гражданин Узбекистана

Террорист привязал к своей ноге шнурок, который ведет из рюкзака, где предположительно находится бомба.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший отделение банка в здании БЦ Леонардо – гражданин Узбекистана.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Геращенко в эфире также уточнил, что киевский террорист привязал к своей ноге шнурок, который ведет из рюкзака, где предположительно находится бомба. Замглавы МВД подтвердил, что он хочет выйти в эфир.

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Имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения.

Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что киевский террорист хочет сделать политическое заявление, поэтому ему не хотят давать выход в прямой эфир. Также есть опасность, что запустив журналистов к террористу, он их не выпустит, а возьмет в заложники.

Напомним, в киевском бизнес-центре Леонардо, который расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 17/52, мужчина заявил , что у него в рюкзаке бомба и захватил отделение банка.