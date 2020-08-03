Деньги не требовал: экс-заложница киевского террориста рассказала о захвате

Начальник отделения банкав центре Киева, которую захватил в заложники террорист Сухроб Каримов, дала первые комментарии после освобождения. Видео опубликовало издание НВ.

Сотрудница банка Наталья Чучупак рассказала, что Каримов не требовал деньги.

"Сказал, что нужно вызвать милицию, потому что у него бомба. Сказал, что у него все в сумке. Я вообще думала, что это шутка. Он требовал вызвать милицию и вызвать журналистов" – рассказала очевидица.

На вопрос, правда ли, что он требовал деньги, она ответила отрицательно. По ее словам, сначала он вел себя агрессивно, но затем ей удалось расположить злоумышленника к себе.

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Для того, чтобы его успокоить, она разговаривала с ним "о погоде, звездах, природе, животных".

Также девушка утверждает, что в отделении банка не было охраны.

Кроме того, она рассказала, что Каримов с самого начала требовал называть его "святым духом", но она обращалась к нему "молодой человек".

Чучупак сказала, что работает в банке один год и восемь месяцев, и планирует продолжить свою работу в отделении этого банка.

Напомним, в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал банка", расположенного в помещении столичного бизнес-центра "Леонардо", и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, который сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. К террористу по его требованию отправились тележурналисты. Во время разговора с переговорщиком и журналистами, злоумышленника задержали сотрудники ЦСО «А» СБУ. Взрывотехники не выявили в здании банка взрывоопасных предметов.

Террорист Сухроб Каримов находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".