Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов

Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в Украине в связи с коронавирусом, сняли.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook.

"Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторинга экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - написал он.

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По его словам, важно придерживаться правила, "чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими".

"Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗы и гречка), запреты были обоснованы, и мы, наконец отказались от этой практики", - добавил замминистра.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения должно действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

Позже в Офисе президента обсудили возобновление экспорта медицинских масок с условием, что их невозможно будет продать в Украине и продукция отвечает требованиям других государств.