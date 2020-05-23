В Офисе президента обсудили возобновление экспорта медицинских масок

Украинским производителям разрешат экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине и если она отвечает требованиям других государств

На совещании с участием президента Владимира Зеленского в субботу, 23 мая обсуждался вопрос о возобновлении экспорта медицинских масок и средств индивидуальной защиты отечественными производителями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине и если она отвечает требованиям других государств.

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"Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения", – говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения должно действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

Как ранее сообщал Фокус:

С 15 апреля на период карантина правительство вернуло госурегулирование цен на медицинские маски и перчатки.

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.