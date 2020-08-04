Генералу СБУ Шайтанову объявили еще одно подозрение
Во вторник, 4 августа, Шевченковский районный суд Киева продлил арест до 2 октября экс-заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, подозреваемому в госизмене и пособничестве в подготовке терактов. Ему объявили еще одно подозрение.
Об этом сообщают "Ґрати".
"Седователь Артем Баховский вручил Шайтанову изменения к подозрению. Ему добавили статью о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса), а именно – патронов к пистолету, которые нашли у него дома во время обыска", – говорится в сообщении.
Адвокат Георгий Тигишвили отметил, что у Шайтанова "действительно есть оружие как у сотрудника СБУ, и он имеет все необходимые документы для ее хранения, но следователь пока не просил их предоставить".
Кроме того, защитник просил отклонить ходатайство прокурора, но в случае избрания меры пресечения просил судью назначить любую другую меру, кроме ареста. Сам Шайтанов говорил, что он имеет тесные социальные контакты в Украине и не намерен скрываться от следствия.
В свою очерель, автогонщик Алексей Мочанов вызвался взять на поруки Шайтанова.
Отметим, 14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируют подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.
15 апреля следственный судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.