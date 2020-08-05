У бизнесмена Игоря Коломойского умерла мать

Умерла 80-летняя Зоя Израилевна Коломойская – мать украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Коломойский.

"4 августа 2020 года стало известно досадное известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины и организаций Украины выражает семье Коломойских соболезнования", – сказано в сообщении.

Причина смерти не называется.

2 июня Коломойский стал дедушкой. Его 35-летняя дочь Анжелика Коломойская родила двойню.