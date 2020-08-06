В Луганской области заминировали газопровод

В Луганской области неизвестные установили взрывное устройство у газопровода, его обнаружили сотрудники газовой службы во время обхода.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", – сказано в сообщении.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Проводится розыск причастных к преступлению.

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в закладке взрывных устройств в Киеве. Следствие полагает, что именно эти люди заложили взрывчатку у входа на станцию ​​метро "Шулявская", а также в жилом доме на Подоле.