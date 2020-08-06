Прорезался голос. Как Кира Рудык разочаровала поклонников Европейской Солидарности

Сегодня, 6 августа, на сайте Украинской Правды вышло интервью главы партии "Голос" Киры Рудык. Оно могло бы остаться незамеченным для украинского Фейсбука, если бы не заявление, что пятый президент Петр Порошенко – больший враг для политсилы, чем Владимир Зеленский

Дословно в интервью это звучало следующим образом:

- Кто для вас больший политический враг: Зеленский или Порошенко?

- Порошенко

- Почему?

- Потому что Зеленский не пытается нас так сильно «обнять», как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать – так это наша часть.

Это не единственный выпад Киры Рудык в адрес Порошенко в этом интервью. Также досталось и его политсиле. На замечание журналиста, что Европейская Солидарность отнимает голоса у партии Рудык на Западе страны, она ответила: "Посмотрите в списки, кого "ЕС" ведет на Западе: это какие-то бандиты и карьеристы. И именно у нашего электората есть глаза, чтобы увидеть, и уши, чтобы услышать". Кроме того, по словам Рудык, у двух партий есть точки соприкосновений по вопросам Росии, войны и "наездов" на украинский язык. "Вопрос коррупции – тут мы сразу оп и расходимся, вопрос Авакова – мы сразу оп и расходимся". А языковой митинг, организованный "Европейской Солидарностью", лидер Голоса поддержала лишь потому, что "мимо проходила".

Тем временем, рейтинги партии Киры Рудык неумолимо падают – согласно последним опросам Рейтинга, если бы парламентские выборы проводились на следующей неделе, "Голос" не набрал бы и 3%.

Естественно, своим интервью Кира Рудык поделилась у себя в Фейсбуке. В посте она предсказала, что вокруг материала поднимется большой шум.Это действительно произошло моментально – в комментариях у политика тут же поднялась волна негатива.



Депутат от Слуги народа Макс Бужанский воспринял откровения Рудык иронично.

А депутат от БПП Алексей Гончаренко, видимо, зла на оппонентку не держит.

В отличии от своих коллег.

Слова Владимира Вятровича так понравились сразу трем региональным страницам ЕС, что они их даже репостнули.

А Кира Рудык нашла поддержку в лице своих коллег по партии и редких сторонних комментаторов.





Напомним, в июле партия "Голос" заявила о своем переходе в оппозицию. "Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять ... Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти", – заявила тогда Кира Рудык. Похоже, теперь "Голос", потерявший своего "голосистого" экс-руководителя, выбирает позицию "против всех".