Голова была в холодильнике: в Киеве девушка пыталась сжечь расчлененного мужчину
В лесополосе на Троещине в Киеве сотрудники полиции заметили женщину, которая развела костер и пыталась в нем сжечь фрагменты расчлененного человеческого тела.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела", – говорится в сообщении.
В тот же день полицейские нашли останки мужского трупа в квартире в Днепровском районе столицы.
Как пишет УНН, в одном из домов по улице Березняковской в холодильнике была найдена голова и туловище, а в морозильной камере – внутренние органы мужчины.
Стало известно, что потерпевший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире были найдены другие части его же тела. Соседи рассказали, что он и женщина из лесополосы были знакомы.
Отмечается, что задержанная оказалась уроженкой другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в Киеве.
Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – убийство из корыстных побуждений, с целью завладения квартирой, в которой потерпевший проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.
Известно, что подозреваемая во время задержания находилась в неадекватном состоянии и объяснений не смогла предоставить.
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 1 февраля в Киева рыбаки выловили из реки Днепр жуткую находку. В воде они нашли человеческую голову. Она была завернута в пакет. На место находки направили водолазов ГСЧС для обследования акватории залива.
Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник.
Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве. Позже вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа.