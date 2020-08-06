На Старообуховской трассе – смертельное ДТП: трое погибших

В Киевской области на Старообуховской трассе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Три человека погибли.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в четверг, 6 августа.

Авария произошла в районе санатория "Жовтень": внедорожник BMW с госномерами КА0707 протаранил легковушку: погибли три человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Как сказано в публикации, у пассажиров легковушки "не было шансов выжить".

Как уточняет РБК-Украина, авария произошла около 16:30 на 26 километре Столичного шоссе в Голосеевском районе столицы при участии двух автомобилей BMW.

В ГСЧС сообщают, что в ДТП пострадали двое человек, а не шесть. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

После ДТП образовалась трехкилометровая пробка со стороны выезда из Киева в область.

Ранее в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал. ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.

14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.

А полицейский в Борисполе сбил насмерть человека. Мужчина стоял на проезжей части у пешеходного перехода.