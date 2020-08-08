Перемирие на Донбассе: боевики 3 раза открывали огонь, потерь нет

За сутки на Донбассе пророссийские боевики 3 раза открывали огонь по украинским позициям, потерь со стороны ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались возле Новолуганского. Еще по одному разу враг выстрелил из подствольного гранатомета около Шумел, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Майского.

По данным пресс-центра ООС, выстрелы были провокационными, поэтому украинские военные на них не реагировали.

Кроме того, еще два нарушения со стороны оккупантов отмечены около неподконтрольных населенных пунктов Уживка и Золотое-5. На этих участках фронта противник проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках ТКГ.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности подразделений ОС обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Среди личного состава боевых потерь и ранений нет.

Отметим, 5 августа боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.