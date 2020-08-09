1 сентября начнется "нормальный" учебный год, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что учебный год в школах даже в условиях коронавируса начнется 1 сентября.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. у нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", – говорит Шмыгаль.

При этом, по его словам, в регионах "красной зоны" детям придется учиться дистанционно.

"В тех регионах, где есть "красные" ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а затем снова идут в школу", – сообщил Шмыгаль.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.