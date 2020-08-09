В воскресенье на Донбассе не были слышны выстрелы, – штаб ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 9 августа, полностью соблюдался режим прекращения огня. Обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – говорится в вечерней сводке.

Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

"В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы – вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное обустройство позиций в сторону наших подразделений", – добавили в пресс-центре ООС.

Отметим, за пошедшие сутки, 8 августа, на Донбассе пророссийские боевики 3 раза открывали огонь по украинским позициям, потерь со стороны ВСУ не было.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.