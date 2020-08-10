Под Винницей нашли незаконный полигон со "львовским" мусором

Под Винницей в Жмеринском районе на территории животноводческого комплекса нашли незаконную мусорную свалку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Мусор по поддельным документам везли из Львовской области. В настоящее время идет расследование.

"Прокуратурой Винницкой области совместно со следственным управлением ГУНП в Винницкой области разоблачен факт загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в Жмеринском районе (ст. 239 УК)", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, мусор сбрасывали на территорию земельного участка уже несколько недель подряд.

На территории стихийной свалки находилось пять грузовиков, четыре из которых были заполнены бытовыми отходами, а также грейдер, которым засыпали мусор грунтом.

Отметим, директора коммунального предприятия Дрогобыча подозревают в хищении миллиона гривен. По данным следствия, он оформлял расходы за услуги вывоза мусора, хотя отходы оставались на месте.

В Киевской госадминистрации заявили, что столкнулись с проблемой "псевдосортировки" — когда один автомобиль забирает все контейнеры и везет на полигон. С этим планируют бороться с помощью GPS-датчиков.