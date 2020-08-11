НАБУ объявило в розыск семерых судей во главе с Павлом Вовком

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск семерых фигурантов дела о "пленках Вовка": председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, его заместителя, трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Их подозревают в действиях, которые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и в создании искусственных препятствий в их работе.

Фотографии и данные разыскиваемых размещены на сайте НАБУ.

Напомним, НАБУ вызывало 3 августа на допрос Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве в производстве по руководству ОАСК.

17 июля НАБУ провело обыски в ОАСК и сообщило о вручении подозрения главе суда Павлу Вовку, его заму Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Также в нацбюро отметили, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".