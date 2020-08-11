В Раде определили, когда проголосуют за повышение минимальной зарплаты

В Верховной раде согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Александр Качура.

Накануне, 24 августа Рада проведет торжественное заседание в честь Дня Независимости.

Внеочередное заседание потребовалось для того, чтобы рассмотреть вопрос повышения минимальной зарплаты.

6 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты на 5,86% до 5000 грн.

Основным источником средств для финансирования роста зарплаты стала экономия на обслуживании государственного долга.

Правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрено повышение минимальной зарплаты в два этапа: до 6 000 и 6 500 грн.