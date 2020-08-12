Объявленный в розыск судья Вовк: "Я в Украине, готов прийти на допрос"

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк находится в Украине и готов прийти на допрос в установленном законом порядке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя, что НАБУ объявило в розыск его и четырех его коллег.

"Там утверждается, что мы не приходим на допросы в каком-то деле, что касается попытки захвата государственной власти. Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, считаю, в НАБУ еще не забыли... Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", – сообщил Вовк.

По его словам, ему и четырем его коллегам не были вручены уведомления о подозрении в установленном законом порядке.

Вовк добавляет, что он и его коллеги продолжают "выполнять свои обязанности на своих рабочих местах". Действия НАБУ они расценивают как вмешательство в деятельность судей.

"Поскольку это в Украине пока что преступление, то соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы", – отметил судья.

Напомним, НАБУ вызывало 3 августа на допрос Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве в производстве по руководству ОАСК.

17 июля НАБУ провело обыски в ОАСК и сообщило о вручении подозрения главе суда Павлу Вовку, его заму Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Также в нацбюро отметили, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".