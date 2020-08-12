Подозреваемого в убийстве Шеремета "Рифмастера" оставили в СИЗО

Апелляционный суд Киева оставил под стражей фронтмена группы "Riffmaster" Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "Украинская правда", суд оставил меру пресечения без изменений на очередном заседании, которое проходило сегодня, 12 августа.

"Суд отклонил жалобу защиты Антоненко, который просил отменить арест. Кроме того, несколько человек просили отдать музыканта им на поруки", – пишет "УП".

Как передает сообщество "Free Riff" в Facebook, на сегодняшнем заседании председательствовала судья Татьяна Фрич.

Таким образом, определенный в СИЗО 14 декабря прошлого года подозреваемый Антоненко остается там уже почти девять месяцев.

Во время заседания под стенами суда собрались группа поддержки Андрея Антоненко. Как сообщает издание "Буквы", активисты зажгли дымовые шашки и скандировали: “Свободу политзаключенным!”

Фото: Bykvu.com

Напомним, вчера, 11 августа, Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест врача Юлию Кузьменко – вторую подозреваемую по этому делу

Ранее суд Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен.