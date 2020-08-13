Депутат от "Слуги народа" Роман Грищук и его жена заразились коронавирусом

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты", – написал нардеп.

Также он признался, что "постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты".

"Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", – призвал Грищук.

По словам Грищука, состояние его здоровья нормальное.

Жена нардепа, Анна Гресь, в своем Facebook написала, что "беда не приходит одна".

"С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома COVID", – написала жена нардепа.

Роман Грищук – член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Турецкой Республикой и Аргентинской Республикой.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заболел коронавирусом.

Кроме того, в июне у депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса был диагностирован коронавирус.