Народный депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом

У депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса диагностирован коронавирус.

Об этом написал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Позже эту информацию официально подтвердила LIGA.net замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, в настоящее время депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.

На прошлой неделе депутат был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

По данным сайта парламента, последний раз нардеп голосовал в Верховной Раде 2 июня.

3 июня он принимал участие в заседании комитета Рады, сообщается на его Facebook-странице.

В 2019 году Перебийнос был избран народным депутатом 9 созыва по 212 округу (Дарницкий район Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Нардеп также известен как врач-анестезиолог высшей категории. Ранее он заведовал отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис".

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