Народный депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом
Депутат находится дома на самоизоляции
У депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса диагностирован коронавирус.
Об этом написал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Позже эту информацию официально подтвердила LIGA.net замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, в настоящее время депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.
На прошлой неделе депутат был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.
По данным сайта парламента, последний раз нардеп голосовал в Верховной Раде 2 июня.
3 июня он принимал участие в заседании комитета Рады, сообщается на его Facebook-странице.
В 2019 году Перебийнос был избран народным депутатом 9 созыва по 212 округу (Дарницкий район Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Нардеп также известен как врач-анестезиолог высшей категории. Ранее он заведовал отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис".
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце мая у народного депутата от фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявили коронавирус.
- Глава бюджетного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов заразился коронавирусом.
- 12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
- В тот же день в Офисе президента сообщили, что Зеленский будет работать в особом режиме из-за обнаруженного коронавируса у его жены Елены.
- Украинская делегация, летавшая недавно в Париж на переговоры по Донбассу, прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Результаты тестов у них оказались отрицательными.