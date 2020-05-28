Еще один народный депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом

Аппарат ВР составляет список лиц, которые контактировали с депутатом

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявили коронавирус.

Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые друзья! Сегодня получил положительный тест по выявлению коронавируса. Верю, что все будет хорошо! И это преодолеем!", – написал он.

До этого заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что у Божика коронавирус, пишет Укринформ.

"Да, это правда. У Валерия Божика действительно выявили COVID", – сказала Кравчук.

Депутат добавила, что сейчас Аппарат ВР составляет список лиц, которые в последнее время контактировали с Божиком.

Валерий Божик – заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Как ранее сообщал Фокус: