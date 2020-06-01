У Резникова и Демченко нет коронавируса, – Офис президента

ПЦР-тесты не выявили коронавируса у представителей украинской делегаци, вернувшихся из Парижа

Украинская делегация, летавшая недавно в Париж на переговоры по Донбассу, прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Результаты тестов у них оказались отрицательными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников опроверг в комментарии "Интерфаксу-Украина" сообщения о заражении коронавирусом некоторых членов делегации.

"Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации", – сообщил он.

В состав украинской делегации также входили министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко. Возглавлял делегацию Алексей Резников.

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