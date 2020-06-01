В Офисе президента и УГО – вспышка коронавируса, – СМИ

В Офисе президента и Управлении госохраны – вспышка коронавируса. Об этом сообщает НВ, ссылаясь на свои источники.

"Источники НВ в Офисе президента подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавируса", – говорится в сообщении.

Издание ссылается на телеграм-каналы, по информации которых коронавирус подхватили глава МинВОТ Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко, которые вчера были в Париже на переговорах с советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

По данным НВ, эта информация правдива и COVID-19 Резникову и Демченко диагностировали вчера вечером.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом.