Глава финансового комитета ВР Гетманцев заболел коронавирусом

Всех, кто контактировал с депутатом с 20 июля, просят сдать ПЦР-тест.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Telegram.

"Откуда подцепил, не знаю. Тех, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест", – написал Гетманцев.

Напомним, украинцы с 30 июля смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее трех суток до прибытия в страну.

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