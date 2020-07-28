Украинцев будут пускать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом

Украинцы с 30 июля смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

ПЦР-тест должен быть отрицательным и сделан за трое суток до прибытия в страну, уточняет соответствующее заявление на сайте МИД Болгарии.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косова, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля", – говорится в сообщении.

ПЦР-тест не нужен иностранцам, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгена, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Напомним, Украина включила 53 страны в "красную зону". Согласно решению Кабмина, странами с широким распространением коронавируса, считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

В середине июля стало известно, что украинцам разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Также украинцам запретили въезд в Черногорию на автомобиле.