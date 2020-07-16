Без карантина и без теста: Болгария открыла границы для украинцев

При возвращении в Украину самоизоляция и обсервация не нужны.

С сегодняшнего дня, 16 июля, гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Болгарии на странице в Facebook.

Отмечается, что такое решение принял министр здравоохранения Болгарии.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий также подтвердил в Telegram, что с четверга Болгария открывает свои границы для украинских туристов без карантина и теста по прибытию.

"При возвращении в Украину самоизоляция/обсервация также не нужны", – добавил он.

Ранее Криклий говорил, что украинцев с туристическими целями уже принимают Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Каждая из них имеет свои условия въезда из-за пандемии коронавируса.

В частности, Черногория уточнила правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси. Теперь украинцы и белорусы могут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений только в случае организованного прибытия воздушным транспортом

Государственная авиационная служба заявила, что украинские аэропорты за первое полугодие 2020 года в связи с карантином потеряли 1,3 миллиона пассажиров.