Только через воздух. Украинцам запретили въезд в Черногорию на авто

Черногория внесла Украину в "красный" список в контексте пандемии коронавируса. Но без исключений не обошлось.

Въезд на территорию Черногории для украинцев отныне возможен лишь воздушным транспортом. Исключение – тот случай, если граждане Украины последние 15 дней находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.

"Международные автомобильные, морские и воздушные перевозки осуществляются со странами и через территорию стран, входящих в "зеленый список", – говорится в документе.

Что касается Украины, то международные воздушные перевозки выполняются под контролем пассажиров во время посадки и высадки. Тоже касается и Беларуси.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 22 июля действие адаптивного карантина было продлено до 31 августа.

Напомним, Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. За предыдущие 28 дней не было зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Но в конце июня карантинные ограничения были усилены. А 22 июля стало известно, что страна повторно объявила о пандемии коронавируса.