На Кировоградщине столкнулись автобусы: 2 человека погибли, 10 с травмами
Ночью 13 августа в Благовещенском районе Кировоградской области произошла авария – столкнулись два пассажирских автобуса.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев – Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса), погибло 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", – сказано в сообщении.
В полиции говорят, что в момент происшествия транспортные средства двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, в другом – 32.
"По предварительным данным, водитель одного из автобусов не ехал на безопасной скорости и допустил столкновение с транспортным средством, который двигался впереди", – сообщили полицейские.
6 августа в Киевской области на Старообуховской трассе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Три человека погибли.
Ранее в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал. ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.