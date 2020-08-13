Взрыв на Позняках: полуразрушенный дом укрепят, а потом снесут

Многоэтажный дом на столичных Позняках, в котором в июне произошел мощный взрыв, будут сносить, но перед этим его укрепят для безопасного демонтажа.

Об этом рассказали в столичной горгосадминистрации, пишет "Сегодня".

По словам руководителя управления по вопросам гражданской защиты Романа Ткачука, сейчас эксперты разрабатывают проект для укрепления здания. Вместе с тем идет процесс создания крепления для него.

"Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образованного провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции", – рассказал он, добавляя, что это будет металлическая конструкция, с помощью которой подопрут 9-10 этажи.

Кроме того, будет установлена сквозная металлическая балка, чтобы зафиксировать аварийные плиты.

"После того, как крепление будет установлено на здании, начнется процесс вынесения личных вещей жителей из пострадавших квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать дом", – отметил Ткачук.

Специалисты утверждают, что сейчас здание не разрушается.

Жители дома о планах власти знают. Они говорят, что 21 семья уже получила сертификаты на новые квартиры, 19 еще ожидают их.

Напомним, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. В результате взрыва погибли пять человек — две женщины и три мужчины.

Киевские власти сообщали, что готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей.

25 июня президент Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям, которые потеряли свое жилье. Остальные обещал предоставить в ближайшее время.