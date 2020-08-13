Украинцы в основном узнают новости из телевизора, интернета и соцсетей, – исследование

Самым массовым источником новостей для украинцев остается общенациональное ТВ – его назвали 65% респондентов. Новостные веб-сайты указали 52%, а социальные сети – 45% (в ответах можно было назвать несколько источников). Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного центрами Разумкова и Socis.

55% респондентов сказали, что пользуются интернетом ежедневно, еще 15% – почти каждый день.

Самой популярной соцсетью является Facebook (60%), далее идут YouTube (40%), Instagram (27%) и Telegram (18%). Российскими "Одноклассниками" и "ВКонтакте" продолжают пользоваться по 7%, а Twitter все еще ждет свою аудиторию (4%).

65% респондентов указали, что в Украине государственным и официальным языком должен быть тьлько украинский, а русский может свободно использоваться. Еще 18% выступают за официальное использование русского в отдельных регионах, а 15% – за государственный статус для обоих языков. Эти ответы дают представление о языковых предпочтениях потребителей новостной информации.

Опрос проводился в конце июля в форме стандартизованного интервью, средняя продолжительность которого составила 19 минут. Было опрошено 4 тыс. человек. Результаты исследования считаются репрезентативными для взрослого населения Украины (кроме временно оккупированных территорий).

Напомним, потребительские настроения украинцев за июнь резко ухудшились. Индекс потребительских настроений углубился в отрицательную зону на 11,2 пункта, до 65,1 пункта.