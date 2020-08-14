В Киеве иномарка влетела в кофейню на остановке: есть пострадавшие

В пятницу, 14 августа, в Киеве столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин (Mazda) влетела в кофейню Kavabanda.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской Набережной.

В результате аварии пострадал водитель Mazda, он находится в критическом состоянии, его отправили в реанимацию.

У продавца в кофейни травмирована рука. Посетителей кофейни в момент ДТП внутри не было.

Подробности уточняются, на месте уже работают правоохранители.

Ранее в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал. ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.

14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.

А полицейский в Борисполе сбил насмерть человека. Мужчина стоял на проезжей части у пешеходного перехода.