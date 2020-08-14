В Украине при Зеленском 335 человек получили наградное оружие, – МВД

В период президентства Владимира Зеленского 335 украинцев получили наградное оружие от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел Украины на журналистский запрос.

Отмечается, что 242 человек были награждены в прошлом году, 93 – в нынешнем.

Награждение происходило с момента вступления в должность Зеленского в мае 2019 года до июня 2020-го.

Офис президента уточнил, что Зеленский, в свою очередь, за время своего президентства вообще не раздавал оружия.

"Награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" в запрашиваемый период не осуществлялось", – сказано в ответе на запрос.

В МВД отказались назвать профессии, имена и фамилии людей, которым Аваков вручил наградное оружие, уточнив, что все они – граждане Украины, но вести их учет запрещено украинским законодательством.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков в 2019 году наградил огнестрельным оружием 438 человек, сообщили в МВД. Там не назвали количество человек, которых наградили оружием по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также отказались указать виды оружия, которым награждали.

Ранее Укрпочта закупила 400 пистолетов для проекта передвижных отделений.