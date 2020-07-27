Вооружены, но не опасны. Укрпочта закупила оружие для водителей

"Укрпочта" закупила 400 пистолетов для проекта передвижных отделений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

"Укрпочта имеет арсенал оружия для обеспечения защиты материальных ценностей (денежных средств, пенсий). В 2017 году состоялась закупка для его обновления. А сейчас Укрпочта провела закупку (400 пистолетов - ред.) для проекта передвижных отделений в 6 областях, где будет 500 маршрутов. Тендер на закупку пистолетов проведен через систему электронных закупок Prozorro и Укрпочта сейчас ожидает его поставку. Пистолетами будут пользоваться водители - сопровождающие, которые будут работать на 500 маршрутах и на которых будет возложена обязанность по защите материальных и денежных ценностей", - говорится в ответе на запрос.

По данным ведомства, эта закупка не связана с перспективой получения права на работу в качестве банковского учреждения.

"Выдать пистолеты сотрудникам можно будет только после выполнения определенных действий. В частности, чтобы работники получили разрешение на оружие, нужно пройти медицинское и психиатрическое обследование, получить допуск у участкового, пройти обучение по пользованию оружием и сдать экзамен", - указано в ответе на запрос.

При этом, копания предполагает и дальше закупать оружие для обеспечения защиты материальных ценностей.

7 июля в Полтавской области возле села Тишки неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты, после чего похитили из него около 2,7 млн гривен и табельное оружие охранника.

10 июля были задержаны трое подозреваемых в нападении на автомобиль Укрпочты, а на следующий день были найдены украденные деньги.

Также 23 июля в Харькове мужчина в балаклаве ограбил отделение "Укрпочты".