Боевики продолжают оборудование позиций в Донецкой и Луганской областях, – штаб

В пятницу, 14 августа, украинские военные зафиксировали четыре вражеских обстрела в зоне ООС на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность пророссийских боевиков из стрелкового оружия.

Выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни воинам ВСУ, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ВСУ около населенных пунктов Хутор Вильный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

13 августа в Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.