Поджог авто программы "Схемы": Зеленский пообещал не допустить преследований за критику власти

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что полиция оперативно найдет и привлечет к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы "Схемы". Об этом он написал в Telegram.

Зеленский заверил, что как президент Украины будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к действующему президенту.

"Убежден, что свобода слова – фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования", – отметил он.

Зеленский добавил, что ранее его творческая деятельность "всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти".

Он также пообещал не допустить, чтобы какая-либо критика власти "тянула за собой преследование или запугивания".

Тем временем, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook назвала ситуацию с поджогом машины журналистов полностью недопустимой, и добавила, что Украина должна защитить свободу слова.

"Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", – полностью недопустимая".

Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги.

В свою очередь, полиция Киевской области начала уголовное дело по факту поджога автомобиля сотрудника программы "Схемы". Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, дело квалифицировано как умышленное уничтожение. В связи с инцидентом назначены экспертизы.

"Во время проведения первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания авто", – сообщили в полиции.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

"Усилия полиции направленные на установление камер видеонаблюдения и причин возгорания автомобиля", – добавили в полиции.

Как написала главный редактор программы Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook, сгоревший автомобиль хорошо знали фигуранты материалов проекта, кроме того, данные по авто и водителям "Схем" ранее выложил в открытый доступ экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

По ее словам, полицейские взяли необходимые материалы на экспертизу, опросили соседей и оформили заявление.

"Из очевидных мыслей – где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей. Их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не трогается с места. А в минувшую пятницу Портнов опубликовал вот такое: "Маргинальное "Радіо Свобода" – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер", – напомнила Седлецкая.

Она добавила, что сгоревший автомобиль был "рабочим инструментом" журналистов проекта.

Напомним, 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты заявили, что за автомобилем следили.