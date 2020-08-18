Мэр Умани заночевал под порогом Офиса Президента

В ночь с 17 на 18 августа мэр Умани Александр Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса Президента в Киеве.

Как передает Telegram-канал PavlovskyNews, Цебрий "не теряет надежды рассказать Зеленскому об угрозе паломничества хасидов".

Со слов городского главы, он выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной зоны", где больше всего зараженных Covid-19.

По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань.

"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники", – сообщается в публикации.

Фото: "Страна.ua"

Как сообщила вчера, 17 августа, "Страна.ua" с места событий, мэр Цебрий пришел под ОП с карематом, спальным мешком, раскладным стульчиком и со справкой, что у него нет коронавируса.

Кроме того, вчера Цебрий записал видео-обращение в котором заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов, вплоть до того, что город может выставить блокпосты на въездах.

В минздраве Израиля также запрещают паломникам прибывать в Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана в сентябре этого года.