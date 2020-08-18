Статистика по коронавирусу в мире на 18 августа: количество случаев перевалило за 22 млн
Оправились от болезни 14 791 865 человек.
По состоянию на 18 августа в мире было зафиксировано 198 459 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
В мире за минувшие сутки умерли 4297 больных COVID-19 (днем ранее 4533 человека), оправились от болезни 14 791 865 человек.
С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 22 049 449 заболевших, 777 440 умерших.
В пятерке лидеров по количеству заражений – США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.
Напомним, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.