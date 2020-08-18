В Киеве за сутки обнаружили 88 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Киев еще у 88 жителей за сутки выявили заболевание COVID-19, один человек скончался, 75 – выздоровели.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян", – написал он.
В Киеве уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших: 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет и две девочки – 11 и 14 лет, а также 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет и пятеро мальчиков от 5 до 17 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – добавил Кличко.
За сутки выздоровели 75 киевлян. В целом коронавирус преодолели 3 455 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском районов – по 11 случаев.
Напомним, по состоянию на утро 18 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.