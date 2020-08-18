В 9 областях загрузка коек пациентами с коронавирусом превышает 50%

В Украине загрузка коек пациентами с коронавирусом превышает порог в 50% в девяти регионах.

Это следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно информации ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (53,6%), Винницкой (78,8%), Волынской (72,4%), Закарпатской (60,3%), Ивано-Франковской (96,5%), Львовской (53,3%), Одесской (88,5%), Ривненской (53,7%) и Черновицкой (63,8%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Кроме того, ослабить карантин не готовы Киев и 13 областей.

В частности, одному или нескольким критериям ослабления карантина не соответствуют: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

По состоянию на утро 18 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1464). Общее количество инфицированных составило 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек. За прошедшие сутки в Киев еще у 88 жителей за сутки выявили заболевание COVID-19, один человек скончался, 75 – выздоровели.