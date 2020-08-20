В зоне ООС боевики применили крупнокалиберный пулемет, – штаб
Боевики в зоне ООС с начала четверга, 20 августа, не обстреливали позиции ВСУ, но была зафиксирована одна вражеская провокация около Авдеевки с применением пулемета крупного калибра.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. В то же время, на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет крупного калибра", – говорится в сообщении.
Военные в ответ не использовали оружие.
По информации ведомства, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.
Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.
Недавно украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться ВСУ.