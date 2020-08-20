В День Независимости центр Киева будут охранять 4 тысячи полицейских

Центр Киева в День Независимости будет охранять 4 тысячи полицейских.

Об этом сообщают "Українські новини".

Правоохранители отметили, что запрос на проведение мероприятий по контролю за порядком им направили сотрудники КГГА.

Предоставить охрану попросили для проведения мероприятий общественных организаций "Объединенные войной. 90-й батальон", "Авто Сила", "Ветеранское братство" и "Движение ветеранов Украины".