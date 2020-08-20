За первое полугодие 0,4% смертей в Украине связаны c COVID-19, – Госстат

Всего за первые шесть месяцев 2020 года умерло 287 010 украинцев (в том числе в июне – 47 043 человек). Такие данные приводятся на сайте Госстата.

От COVID-19 умерли 1 112 человек (в том числе от неидентифицированного вируса – 46 человек). При этом грипп и воспаление легких стали причиной смерти 3 078 человек

За январь – июнь инфекционные и вызванные паразитами болезни стали причиной смерти 3 701 человек, среди них туберкулез – 1 613, от СПИДа умерло 1 583 украинцев.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 38 222 человек.

Наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от них умерли 196 567 человек.

Кроме того, 13 679 человек погибли в результате внешних причин. Транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 646 человек, утопление – 612, гибель на пожаре – 596, отравление алкоголем – 1 157, самоубийства – 3 078, умышленные убийства – 688.

Напомним, официальная статистика смертности в Украине показывает, что по 1-м числам каждого месяца умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты. Об этом написал в Telegram экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Скорее всего, по 1-м числам люди умирают не больше, чем в другие даты, считает он.

"Официальную дату смерти могут искусственно сдвигать на первое число, чтобы умершему успела засчитаться пенсия за следующий месяц", – предположил экс-чиновник.