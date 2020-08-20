Киев будет первым в Украине применять вакцину от COVID-19, – Госпотребслужба
Киев станет первым городом в Украине, в котором начнут использовать препараты и вакцину, полученные для борьбы с коронавирусом.
Об этом начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева, врач Олег Рубан заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.
"Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцину от коронавируса", – сказал он.
По его словам, как только вакцина будет зарегистрирована официально, в тот же день начнется ее закупка для столичных жителей.
Медик отметил, что "столица всегда была лидером по заболеваемости COVID-19 и другим острым респираторным вирусным инфекциям".
"Причина – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в городе Киеве. Поэтому Киев первый зашел в эпидемию и последним будет выходить", – объяснил Рубан.
Он добавил, что по прогнозам, количество больных будет увеличиваться, а начало максимальных показателей будет в октябре-ноябре 2020 года.
Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что по договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина получит вакцину от COVID-19 в количестве, которого хватит на иммунизацию 20% населения.
В ВОЗ заявляли, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. В разработке вакцин от COVID-19 достигнут серьезный успех, но нужно еще завершить испытания и обеспечить доступность вакцины.