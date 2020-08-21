Во Львовской области на шахте погиб горняк

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" горняк получил несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Горькая весть с шахты №2 "Червоноградская" (ГП "Львовуголь"). Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент", – написал он.

По словам главы профсоюза, спасти жизнь горняку не удалось. Детали несчастного случая устанавливаются.