Украинской экономике сейчас нужна более высокая инфляция, – Шмыгаль

При нынешней экономической ситуации в стране для поддержки экспортеров и разогрева экономики желательной является инфляции в пределах 6–7%. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу".

Он признает, что фактическая инфляция на конец года будет ниже, чем заложено в макропрогнозе правительства. Нацбанк сохраняет свой целевой показатель инфляции 5% (+/-1 п.п.), то есть 4–6%.

В экономической теории считается, что умеренная инфляция оживляет экономику, так как накачивает ее деньгами.

"Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности, а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение денег, а не наоборот, замедлять этот процесс", – говорит Шмыгаль.

Напомним, потребительские цены в июле против июня уменьшились на 0,6%, против декабря-2019 они выросли на 1,4%, против июля-2019 года– на 2,4%. За январь – июль цены на потребительском рынке выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Госстат