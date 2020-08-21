Запорожье возмущается: Зеленский на "Толоке" купил книжку, изданную в РФ и на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на литературном фестивале "Книжная толока 2020" приобрел книжку Фредрика Бакмана "Медвежий угол", выпущенную российским издательством на русском языке. У части жителей Запорожья покупка главы государства вызвала негодование.

Одна из возмущенных жительниц города, журналист Татьяна Гонченко написала по этому поводу гневный пост в Facebook.

"У украинских издательств после коронакризиса ситуация так себе. Это всем очевидно. И ты под камерами покупаешь русскоязычную книгу московского издательства… А еще у этой книги есть украинский перевод от издательства "Книголав", которое создано по инициативе группы "1+1 Медиа". Но это такое, джаст смешно", – написала запорожанка.

Напомним, 18 июля 2019 года Зеленский находился с рабочим визитом в Запорожье, в ходе которого посетил литературный фестиваль "Книжная толока 2020".

Книга "Медвежий угол" – не единственное приобретение президента на "Книжной толоке". Например, в комментариях под постом Татьяны Гонченко сообщают, что Зеленский купил также книжку "Стуліть пельку своїй мавпі" украинского издательства "Фабула".

В тот же день Владимир Зеленский посетил и недостроенный мост через Днепр. Президент удивился резкому повышению стоимости проекта и распорядился найти средства на его реализацию, чтобы строительные работы возобновились уже в начале 2020 года.