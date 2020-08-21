Частично изменены показатели для определения тяжести эпидемической ситуации в регионах, – МОЗ

Теперь этот индикатор будет определяться по двум показателям, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Первый показатель – процент заполненности коек пациентами с COVID-19. Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель будет использоваться для определения уровня эпидемической опасности в области.

Второй показатель – процент заполненности коек пациентами с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель будет использоваться для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью.

Напомним, по состоянию на утро 21 августа, в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 134), всего с начала эпидемии – 100 643. За этот период зафиксированы 23 летальных случая (днем ранее – 40), 637 пациентов выздоровели (днем ранее – 704).

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын болел COVID-19. Он лечился вместе со своей мамой – женой президента Еленой Зеленской.