За сутки в столице выявили 156 случаев COVID-19.

По состоянию на 21 августа в Киеве зафиксированы 156 заболевших коронавирусом, сутками ранее было 227. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

Всего в Киеве 11 328 подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщил столичный мэр, Киев пока остается в желтой карантинной зоне.

"Столица остается в "желтой зоне" эпидемиологической опасности. Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 156 человек", – отметил мэр.

Среди заболевших 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет и шесть девочек от 1 года до 17. А также 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет и двое мальчиков – трех и пяти лет. Заболели в том числе и шестеро врачей.

В медучреждения госпитализировали 23 пациента, другие – на самоизоляции.

Излечился за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус побороли 3606 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, Голосеевском – 21, Днепровском районе – 19 случаев.

Отметим, по состоянию на утро 21 августа, в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 134), всего с начала эпидемии – 100 643.

Киев станет первым городом в Украине, в котором начнут использовать препараты и вакцину, полученные для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева, врач Олег Рубан.