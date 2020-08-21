Два дня на исправление. Степанов взял на контроль качество работы медицинских "горячих линий"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов озаботился вопросом улучшения работы медицинских "горячих линий" в регионах и взял его на личный контроль.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Ведь ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории) ... Это только звучит смешно. А по факту такие истории неприемлемы", - заявил он.

По словам министра, эффективную работу "горячих линий" в первую очередь департаменты здравоохранения должны наладить на местах.

Напомним, по состоянию на утро 21 августа, в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 134), всего с начала эпидемии – 100 643.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, у которых заболевание протекает тяжело.